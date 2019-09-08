Юрген Клопп: "Бавария" и Коутиньо хорошо подойдут друг другу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал переход своего бывшего подопечного полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в "Баварию"."Коутиньо — игрок мирового класса. Это хороший трансфер для "Баварии" и Бундеслиги. Когда я впервые услышал об этом, то подумал, что "Бавария" и Коутиньо хорошо подойдут друг другу.Это может прозвучать странно, но у нас не было достаточно денег, чтобы заполучить его. Мы уже потратили все деньги, которые получили за трансфер Филиппе. Я сказал ему лично, что он и "Бавария" подойдут друг другу", - цитирует Клоппа Goal со ссылкой на Bild.