Джо Харт: Сильва был маленьким, медлительным, только левоногим и даже не знал своей позиции на поле

Бывший голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт, выступающий за "Бернли", рассказал, каким был полузащитник Давид Сильва, когда только пришел в клуб. Испанец перебрался в "Сити" из "Валенсии" в 2010 году."Он стоил "Сити" 25 миллионов фунтов стерлингов, при этом был маленьким, медлительным, исключительно левоногим и даже не знал своей позиции на поле. Он казался прекрасным парнем и не очень хорошо говорил по-английски.Он не стал лидером тотчас же, но его последовательность и качество зашкаливали. Просто всесторонний невероятный игрок. У него нет ни одного отрицательной черты, кроме его небольшого роста.Он мог отдать голевую передачу, забить, провести потрясающую игру, но, если он задевал кого-то, он не мог остановиться. Его действительно не интересовали хорошие вещи, он просто любил тот факт, что время от времени он кого-либо колотил", — цитирует Харта Goal.