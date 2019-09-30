Петер Шмейхель: Погба — проблемный ребенок в "Манчестер Юнайтед"

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель подверг критике игру полузащитника манкунианцев Поля Погба в матче 7-го тура АПЛ с "Арсеналом" (1:1).

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"Он играет очень, очень глубоко. Я не понимаю, какова его роль в этой команде. Даже когда Сульшер сделал замены и выдвинул Поля вперед, ничего не изменилось. Согласен, что в этой игре Погба отдал две хорошие передачи, но их было две, не 15. Я вижу в этом проблему, потому что он привлекает к себе слишком много внимания. Создается впечатление, что он проблемный ребенок в этой команде.Игроки рядом с ним были достаточно хороши, а он прятался от мяча в первом тайме. Во втором тайме дела пошли немного лучше. Он играет не так, как в прошлом сезоне. 75 тысяч болельщиков, собравшихся на "Олд Траффорд", были не слишком довольны им", — сказал Шмейхель.