Аллегри назвал условие, при котором возглавит "Манчестер Юнайтед"

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри согласится возглавить "Манчестер Юнайтед" лишь в том случае, если ему предложат этот пост в ближайшие недели, сообщает Gazzetta dello Sport.Ранее появились слухи о возможном увольнении с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера. Аллегри назывался в качестве возможного сменщика норвежца.Итальянский специалист пока находится без команды, после окончания минувшего сезона он покинул "Ювентус".По данным источника, Аллегри хочет быстрее возглавить команду, чтобы у него было время на исправления ситуации."Манчестер Юнайтед" провалил начало нынешнего сезона. "Красные дьяволы" по итогам 8 туров набрали лишь 9 очков, от зоны вылета их отделяют два балла.