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Блан ради работы в "Манчестер Юнайтед" откажет "Лиону"

Бывший главный тренер "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Лоран Блан может отказаться от работы в "Лионе", сообщает L'Equipe.

По информации источника, французский специалист может сменить Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед", поэтому планирует отклонить предложение "Лиона". Ранее сообщалось, что Блан входит в список возможных приемников Силвиньо на посту наставника "Лиона".

Напомним, руководство "Лиона" 7 октября приняло решение отправить Силвиньо в отставку. Тренировочным процессом до назначения нового наставника команды будет руководить его помощник Жеральд Батикл.

Блан находится без работы с 2016 года, когда покинул "ПСЖ". Французский специалист работал в "Бордо", а также тренировал сборную Франции.

"Чемпионат"


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Теги: Блан Манчестер Юнайтед Лион АПЛ Лига 1
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