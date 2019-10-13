"Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией с Пьяничем

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Calciomercato.Нынешний контракт 29-летнего боснийца с туринским клубом истекает летом 2023 года. "Старая синьора" хотела бы подписать новое соглашение, но за развитием событий следит "МЮ", который при первой возможности постарается перехватить Пьянича. Минувшим летом сообщалось об интересе к боснийцу со стороны "Баварии".Хавбек перешел в "Ювентус" из "Ромы" в 2016 году. С тех пор он сыграл за туринскую команду 144 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 37 результативных передач. В составе "Ювентуса" Миралем стал трехкратным чемпионом Италии.В нынешнем сезоне Пьянич провел 9 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.