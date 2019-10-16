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Блан: Гвардиола - сын "Барселоны" и Йохана Кройфа

Бывший игрок сборной Франции, а ныне тренер Лоран Блан дал характеристику главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле.

"Невозможно понять Гвардиолу и его философию, не зная истории его становления как игрока и человека, потому что все идет оттуда. Пеп — сын "Барселоны" и Ла Масии. У него та же ДНК, что и у каталонского клуба. Он выступал там, начал свою тренерскую карьеру, и лучшего места для этого найти было нельзя.

Но он также и сын Йохана Кройфа, под руководством которого Гвардиола мог учиться, работать и обмениваться с ним футбольными идеями", — цитирует Блана France Football.

Sport24.ru


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Теги: Кройф Блан Гвардиола Барселона Манчестер Сити АПЛ Ла Лига
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