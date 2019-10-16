Блан: Гвардиола - сын "Барселоны" и Йохана Кройфа

Бывший игрок сборной Франции, а ныне тренер Лоран Блан дал характеристику главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле."Невозможно понять Гвардиолу и его философию, не зная истории его становления как игрока и человека, потому что все идет оттуда. Пеп — сын "Барселоны" и Ла Масии. У него та же ДНК, что и у каталонского клуба. Он выступал там, начал свою тренерскую карьеру, и лучшего места для этого найти было нельзя.Но он также и сын Йохана Кройфа, под руководством которого Гвардиола мог учиться, работать и обмениваться с ним футбольными идеями", — цитирует Блана France Football.