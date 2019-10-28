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Милнер раскритиковал систему VAR

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что не очень доволен использованием системы VAR.

"Я вообще не фанат этого. Возможно, это часть моей старой школы, но я думаю, что вокруг VAR остается много споров. Технология определения гола невероятна, мгновенное решение. Но очень сложно использовать VAR, когда у вас по-прежнему есть несколько мнений по поводу решения. Вы забиваете, происходит взрыв эмоций, а затем VAR. Приходится ждать, гол это или нет", — приводит слова Милнера The Guardian.

Ранее недовольство системой VAR выразил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

В нынешнем сезоне Милнер провел за "Ливерпуль" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Контракт игрока с красными рассчитан до лета 2020 года.

Sport24


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Теги: Милнер Ливерпуль АПЛ VAR
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