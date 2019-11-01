Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей признан лучшим футболистом команды в октябре, сообщает пресс-служба манкунианцев.
В прошлом месяце Мактоминей провел за "Манчестер Юнайтед" 6 матчей, забив гол в матче с "Норвичем" (3:1) в АПЛ.
Стоит отметить, что Мактоминей признан лучшим футболистом команды второй месяц подряд.
Шотландец является воспитанником клуба и играет за основную команду с 2017 года. Его контракт с "МЮ" рассчитан до 2023 года.
Sport24
Мактоминей признан лучшим футболистом "МЮ" второй месяц подряд
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