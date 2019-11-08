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Гвардиола: потренировать в Италии? Почему бы и нет, я не так уж и стар

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не исключил, что в будущем может возглавить один из итальянских клубов. 48-летний специалист в бытность футболистом успел поиграть в Серии А за "Брешию" и "Рому".

"Потренировать в Италии? А почему бы и нет? Играть там под руководством великого Маццоне (Карло Маццоне, экс-главный тренер "Брешии") было удовольствием. Там я провел отличное время, и мне нравится эта страна, однако пока мне хорошо в Англии, это (АПЛ) отличный турнир. Но, вероятно, да, я не так уж и стар", — цитирует Гвардиолу Sky in Italy.

Гвардиола связан контрактом с "Манчестер Сити" до лета 2021 года. Летом 2019 года в СМИ много писали о том, что каталонец может возглавить "Ювентус", однако в итоге главным тренером команды был назначен Маурицио Сарри.

Sport24


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Теги: Гвардиола Серия А Манчестер Сити АПЛ
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