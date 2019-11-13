"Интер" может купить Жиру в январе за 7 млн евро

"Интер" проявляет интерес к нападающему "Челси" Оливье Жиру.По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб хочет приобрести форварда в зимнее трансферное окно. Как утверждает источник, сумма сделки может составить 7 миллионов евро.Контракт 33-летнего футболиста с лондонцами истекает в июне 2020 года. Во второй части сезона-2017/18 француз работал в "Челси" под руководством нынешнего главного тренера "Интера" Антонио Конте.