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Мхитарян рассказал, как на его уход из "Арсенала" повлиял Эмери

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян рассказал об уходе из лондонского "Арсенала". 30-летний футболист выступает за "волков" на правах аренды.

"Унаи Эмери уделял больше внимания тактике, поэтому моя роль изменилась. Я начинал как вингер, но должен был строить игру через опорного полузащитника. Вот почему я не мог забить много мячей или отдать много результативных передач. Мне нравится играть более свободно и двигаться везде, где есть пространство, но нужно выполнять работу, которую просит тренер.

Не мог смириться с необходимостью сидеть на скамейке в течение нескольких матчей. Знаю свои качества и на что я способен. Мне уже 30 лет, я люблю играть в футбол, а не просто сидеть на скамейке и тратить своё время. Эмери заверил меня, что я важен для "Арсенала", но в итоге я перешёл в "Рому", потому что они верили в меня больше", — цитирует Мхитаряна FourFourTwo.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Мхитарян Эмери Арсенал АПЛ Рома Серия А
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