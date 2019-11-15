Мхитарян рассказал, как на его уход из "Арсенала" повлиял Эмери

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян рассказал об уходе из лондонского "Арсенала". 30-летний футболист выступает за "волков" на правах аренды."Унаи Эмери уделял больше внимания тактике, поэтому моя роль изменилась. Я начинал как вингер, но должен был строить игру через опорного полузащитника. Вот почему я не мог забить много мячей или отдать много результативных передач. Мне нравится играть более свободно и двигаться везде, где есть пространство, но нужно выполнять работу, которую просит тренер.Не мог смириться с необходимостью сидеть на скамейке в течение нескольких матчей. Знаю свои качества и на что я способен. Мне уже 30 лет, я люблю играть в футбол, а не просто сидеть на скамейке и тратить своё время. Эмери заверил меня, что я важен для "Арсенала", но в итоге я перешёл в "Рому", потому что они верили в меня больше", — цитирует Мхитаряна FourFourTwo.