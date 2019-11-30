Менеджер академии "Арсенала" Пер Мертезакер будет помогать исполняющему обязанности главного тренера "канониров" Фредрику Юнгбергу в матче 14-го тура чемпионата Англии с "Норвич Сити". Игра состоится 1 декабря в Норидже.
В пятницу "Арсенал" объявил об уходе с поста главного тренера Унаи Эмери. Вместе с испанским специалистом лондонский клуб покинули его помощники. Юнгберг, работавший в тренерском штабе Эмери, временно возглавил команду.
Sport24.ru
Мертезакер будет помощником Юнгберга у руля "Арсенала" в матче с "Норвич Сити"
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