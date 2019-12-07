В матче 16-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" со счетом 5:0 обыграл "Бёрнли".
Чемпионат Англии
16 тур
Голы: Кейн, 4, Моура, 9, Мин, 32, Кейн, 54, Сиссоко, 74
Тоттенхэм: Гассанига, Вертонген, Алдервейрелд, Санчес, Орье, Алли, Дайер, Сиссоко, Моура (Сесеньон, 75), Мин, Кейн
Бёрнли: Поуп, Тарковски, Лоутон, Питерс, Ми, Корк, Хендрик, Брэйди (Леннон, 71), Вуд (Выдра, 65), Макнил, Родригес
Предупреждения: Лоутон, 22, Дайер, 72
"Тоттенхэм" со счетом 5:0 обыграл "Бёрнли"
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