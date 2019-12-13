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Гвардиола отрицает, что в его контракте есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола исключил приобретение клубом новых футболистов в январе. "Горожан", испытывающих кадровый дефицит на позиции центрального защитника, связывали с вероятным трансфером центрбека Натана Аке из "Борнмута".

"Игроки, которые начали сезон, они же его и закончат. Никакого бизнеса [во время зимнего трансферного окна]. Натан Аке? Нет, такой вопрос не стоит".

Также Гвардиола утверждает, что его контракт не содержит пункт о досрочном прекращении сотрудничества по желанию тренера, информация об этом на днях появилась в СМИ. Контракт специалиста с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2021 года.

"Предусмотрен ли в моем контракте пункт, согласно которому я могу покинуть клуб по окончании сезона? Нет, это неправда. Несколько недель назад я уже говорил о своих намерениях по отношению к клубу", — цитирует Гвардиолу The Mirror.

Sport24.ru


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Теги: Гвардиола Манчестер Сити АПЛ
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