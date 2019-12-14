"Челси" уступил "Борнмуту" в матче 17-го тура английской Премьер-лиги - 0:1.
Чемпионат Англии
17 тур
Гол: Гослинг, 84
Челси: Аррисабалага, Эмерсон, Зума, Рюдигер, Аспиликуэта, Маунт, Жоржиньо (Батшуайи, 78), Канте, Пулишич (Ковачич, 65), Виллиан (Хадсон-Одои, 65), Абрахам
Борнмут: Ремсдейл, Фрэнсис, Стейси, Рико, Мепэм, Гослинг, Фрейзер, Биллинг, Лерма, Кук, Кинг (Соланке, 75)
Предупреждения: Кук, 55, Ковачич, 81, Гослинг, 82
"Челси" дома проиграл "Борнмуту"
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