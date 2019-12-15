Санья: "Арсенал" - это цирк, а не клуб

Экс-защитник лондонского "Арсенала" Бакари Санья назвал свой бывший клуб цирком."Это цирк, а не клуб. Не понятно, кто руководит клубом и кто принимает решения. Нынешние игроки не уверены в себе. Они не знают, кто будет находиться на тренерской скамье в следующем матче. Это сложная ситуация. Самое главное — назначить хорошего тренера, который придаст стабильности. В последние годы команду по окончании сезона постоянно покидала группа игроков. Прошло уже много времени с тех пор, когда такого не случалось. В команде всё ещё есть отличные игроки, такие как Месут Озил и Пепе. Люди говорят, что оборона не соответствует клубу, но думаю, что это вопрос доверия. Есть молодые игроки, и если их сохранить, можно будет создать хорошую команду", — приводит слова Санья El Mundo Deportivo.