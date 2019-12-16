Сане провел первую тренировку на поле. Форвард "Манчестер Сити" не играл с августа

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане сообщил в инстаграме, что в понедельник провел первое занятие на тренировочном поле.Напомним, немецкий футболист получил серьезную травму колена в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" 4 августа, с тех пор он не выходил на поле.По информации Bild, 23-летний форвард отказался продлевать контракт с манкунианским клубом. В услугах Сане заинтересована "Бавария".