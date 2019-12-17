"Ливерпуль" со счетом 0:5 проиграл "Астон Вилле"

"Астон Вилла" в матче 1/4 финала Кубка английской лиги со счетом 5:0 обыграла "Ливерпуль", который играл третьим составом.



Кубок Английской лиги



1/4 финала



Голы: Хурихэйн, 15, Бойс, 17 (аг), Коджиа, 37, 45, Уэсли, 90+2.



"Астон Вилла": Нюланд, Конса, Аль-Мухаммади, Тэйлор, Честер (Хос, 77), Лэнсбери, Хурихэйн, Трезеге, Дуглас Луис, Хота, Коджиа (Уэсли, 73).



"Ливерпуль": Келлехер, Галлахер, Хувер (Норрис, 82), ван дер Берг, Бойс, Кейн, Чиривелья, Хилл, Кристи-Дэвис (Кларксон, 77), Лонгстафф (Бирни, 65), Эллиот.



Предупреждения: Кристи-Дэвис, 41.