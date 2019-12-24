"Вест Хэм" готов продать Ярмоленко зимой за 21 млн евро

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может покинуть лондонский клуб этой зимой, сообщает Football Insider.Лондонцы готовы выслушать предложения по 30-летнему вингеру, который в последнее время перестал попадать в состав команды. "Вест Хэм" хочет получить за игрока 21 млн евро — столько же клуб заплатил за Ярмоленко, когда покупал его у дортмундской "Боруссии".Кроме того, английский клуб рассмотрит варианты с продажей Джека Уилшера и Карлоса Санчеса, которые также не оправдали ожиданий руководства.Ярмоленко в текущем сезоне забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за клуб. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.