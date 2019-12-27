Артета: нам нужно вернуть отношения с фанатами на прежний уровень

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о важности связи команды и её болельщиков."Я был очень рад отношению болельщиков к команде во время матча с "Борнмутом". То же самое могу сказать и о самих футболистах — после матча они подошли к трибунам. Нам нужна эта связь между игроками и фанатами.Постепенно нам нужно вернуть отношения с болельщиками на тот уровень, который был ранее. Их поддержку будет очень полезно использовать в наших матчах. В конце концов, мы же играем именно для них, поэтому своими победами мы обязаны улучшать их настроение", — цитирует Артету BBC.Напомним, руководство "Арсенала" на протяжении долгого времени подвергается критике со стороны болельщиков. Многие решения клуба вызывают вопросы у фанатов, а отсутствие результатов лишь усугубляют ситуацию.