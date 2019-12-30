"МЮ" нанял тренера вратарей года в Англии-2015 для работы с де Хеа

"Манчестер Юнайтед" нанял тренера вратарей "Бернли" Крейга Моусона для работы с голкипером команды Давидом де Хеа. Тренер присоединится к клубу на этой неделе.40-летний Моусон призван заменить Эмилио Альвареса, который покинул манкунианский клуб в начале этого года, и будет помогать старшему тренеру вратарей "Юнайтед" Ричарду Хартису.Де Хеа переживает некоторый кризис — испанец, ранее считавшийся едва ли не лучшим вратарем в мире, с ЧМ-2018 чаще прежнего допускает грубые ошибки.Моусон не имел выдающейся карьеры в качестве футболиста (играл за "Моркам", "Галифакс Таун" И "Херефорд Юнайтед", однако приобрел хорошую репутацию в тренерской среде, работая в академии "Бернли".В 2015 году Моусон признавался тренером вратарей года по версии Футбольной ассоциации Англии.