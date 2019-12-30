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Райола: сердце Погба принадлежит "Манчестер Юнайтед", но клуб должен выигрывать титулы

Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, заявил, что его клиент любит свой клуб. В то же время Райола добавил, что "Манчестер Юнайтед" нужно бороться за титулы, иначе Погба необходимо перейти в другой клуб. Ранее главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заявил, что клуб не будет продавать Погба зимой.

"Поль всегда уважал "Манчестер Юнайтед", так будет до тех пор, пока "Манчестер Юнайтед" уважает Погба. Сульшер сказал, что Поль не будет, всё в порядке, мы с ним согласны.

У Поля небольшие проблемы из-за травмы. Сейчас наш приоритет — исправить эту ситуацию. Погба хочет добиваться успеха с "Манчестер Юнайтед". Он — профессионал, его сердце принадлежит "МЮ".

Может ли он провести долгую карьеру в Манчестере? Да, но для этого клуб должен биться за титулы в чемпионате страны и Лиге чемпионов. Разве в этом есть что-то удивительное? Разве я один беспокоюсь о "Манчестер Юнайтед"? Разве не беспокоится владелец и каждый фанат клуба?", — цитирует Райолу Sky Sports.

"Чемпионат"


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Теги: Райола Погба Манчестер Юнайтед АПЛ
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