Райола: я никому в "МЮ" не угрожал оружием, заставляя покупать Погба

Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, вновь обрушился с критикой на манкунианский клуб.На днях Райола раскритиковал "Манчестер Юнайтед", заявив, что манкунианцы погубили бы даже Марадону и Пеле. После этого "МЮ" объявил о травме Погба. Все это произошло на фоне непрекращающихся слухов о том, что игрок может покинуть клуб в январе."Я никому в "Манчестер Юнайтед" не угрожал оружием, заставляя покупать Поля Погба.Алекс Фергюсон резко выступил против меня и Поля, это не запрещается, но где он был, когда его преемники покупали Погба обратно?Что касается информации о том, что я на том трансфере много заработал, то это все из-за того, что мои друзья из ФИФА умеют влиять на мнение общественности. Очень странно, что говорят о моих доходах, но вы не услышите от представителей ФИФА о том, что "Аякс" заработал 150 млн евро, продав двух мальчишек. В этом случае все здорово, а "Аякс" — молодцы", — цитирует Райолу Voetbal International.Погба покинул "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента в 2012 году и заключил контракт с "Ювентусом". Спустя четыре года "МЮ" вернул французского футболиста за 105 млн евро.В сезоне-2019/20 он провел лишь восемь матчей за "МЮ" во всех турнирах, отметившись при этом двумя голевыми передачами.