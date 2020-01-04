Сульшер: Ван Перси не имеет права критиковать мой тренерский стиль

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер ответил на выпад со стороны бывшего нападающего команды Робина Ван Перси.Голландец ранее упрекнул специалиста в чрезмерной радости после поражения от "Арсенала" (0:2)."Я смотрю на Уле, и он мне кажется хорошим парнем. Но я хотел бы видеть его более смелым, более злым временами. Но он улыбается после такой игры. Сейчас не время улыбаться", — говорил Ван Перси.Сульшер в ответ заявил, что Ван Перси не имеет права критиковать его поведение."Я не знаю Робина, а Робин не знает меня. Думаю, он не имеет права критиковать мой тренерский стиль. Я не изменюсь, это точно", — приводит слова Сульшера Mirror.После 21 тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 5-е место в турнирной таблице (31 очко).