"Травма серьезная, ему больно". Клопп рассказал о повреждении Милнера

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил о том, что полузащитник команды Джеймс Милнер получил травму в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Эвертона". Милнер вышел в стартовом составе красных и занял место на фланге обороны, но был заменен уже на 9-й минуте игры."Милнер и Гомес вышли в стартовом составе, и один из них травмировался. В такой вот мы сейчас ситуации. Вот почему многие тренеры вносят большие изменения в состав: дело не в Кубке, дело в графике.Милнеру больно, а это говорит о том, что травма серьезная. Болит мышца", — цитирует Клоппа Sky Sports.