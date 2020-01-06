Вейналдум может покинуть "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает The Athletic.Контракт 29-летнего футболиста с мерсисайдцами рассчитан до лета 2021 года, и к настоящему моменту стороны ещё не договорились о его продлении. Если срок соглашения не будет изменён, то Вейналдум может уйти из команды летом этого или следующего года. Интерес к хавбеку проявляют в Испании и Италии.Отмечается, что "Ливерпуль" не горит желанием расставаться с одним из своих ключевых игроков и постарается продлить с ним контракт. Если этого не удастся сделать, то клуб установит на Жоржиньо солидный ценник.Вейналдум выступает за "Ливерпуль" с 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 2 голами.