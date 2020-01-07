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Рэшфорд: "МЮ" теоретически может выиграть три трофея в этом сезоне

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд надеется, что клуб в этом сезоне сумеет выиграть трофей.

"Если считать, что победа в АПЛ от нас уже ушла, то мы по-прежнему активно боремся за титул в других турнирах, так что теоретически "Манчестер Юнайтед" может выиграть три трофея по итогам сезона.

Я фокусируюсь именно на этом, это главная цель текущего сезона", — цитирует англичанина пресс-служба "МЮ".

Sport24.ru


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Теги: Рэшфорд Манчестер Юнайтед АПЛ
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