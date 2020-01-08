Фернандиньо ведет переговоры о новом контракте с "Манчестер Сити"

Бразильский полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо подтвердил, что собирается продлить контракт с клубом, несмотря на слухи о возможном трансфере."Когда мы подписывали контракт в конце 2018-го, то включили в соглашение пункт о том, что за определенное количество голов он будет продлен автоматически.В прошлом месяце мы уже обсуждали продление. Я близок к выполнению прописанных задач, но подтвердить все я смогу только после подписания. Клуб заинтересован в том, чтобы я остался. Мне тоже это интересно.Я горжусь, что могу играть в АПЛ в 34 года. Знаю, что очень многие игроки хотели бы оказаться на моем месте", — цитирует бразильца ESPN.