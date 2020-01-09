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Рюдигер: Хадсон-Одои спрашивал меня о "Баварии"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер высказался о несостоявшемся уходе нападающего Каллума Хадсона-Одои в мюнхенскую "Баварию".

"Я очень рад, что Каллум остался с нами, потому что мы с ним хорошие друзья. Конечно, в то время он спрашивал меня о "Баварии". Я сказал ему, что, конечно, это великий клуб. Тот факт, что он выбрал "Челси", является для меня единственным логичным. Трансферный бан и уход Эдена Азара, который ожидался на протяжении долгого времени, дали понять, что Каллум получит больше игрового времени", — приводит слова Рюдигера Bild.

Хадсон-Одои является воспитанником "Челси" и выступает за основу клуба с 2018 года. В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 результативные передачи и получил 1 жёлтую карточку.

"Чемпионат"


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Теги: Рюдигер Челси Бавария АПЛ Бундеслига Хадсон-Одои
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