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"МЮ" отклонил два предложения по Матичу

"Манчестер Юнайтед" отклонил предложения от двух клубов по трансферу полузащитника Неманьи Матича.

По информации Daily Record, манкунианцы отказались продавать серба "Атлетико" и "Интеру", главный тренер которого Антонио Конте работал с футболистом в "Челси" в сезоне-2016/17.

Ранее сообщалось, что в услугах 31-летнего игрока также заинтересован "Милан".

Матич перешел в "МЮ" из "Челси" летом 2017 года за 45 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за "Юнайтед" 11 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Sport24.ru


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Теги: Матич Манчестер Юнайтед АПЛ
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