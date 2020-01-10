"МЮ" отклонил два предложения по Матичу

"Манчестер Юнайтед" отклонил предложения от двух клубов по трансферу полузащитника Неманьи Матича.По информации Daily Record, манкунианцы отказались продавать серба "Атлетико" и "Интеру", главный тренер которого Антонио Конте работал с футболистом в "Челси" в сезоне-2016/17.Ранее сообщалось, что в услугах 31-летнего игрока также заинтересован "Милан".Матич перешел в "МЮ" из "Челси" летом 2017 года за 45 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за "Юнайтед" 11 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.