Голкипер "Борнмута" Асмир Бегович может продолжить карьеру в "Милане".
32-летний босниец является основным претендентом на роль второго номера итальянской команды, если Пепе Рейна все же уйдет в "Астон Виллу", сообщает в Twitter журналист The Guardian Фабрицио Романо.
Бегович первую половину сезон провел на правах аренды в "Карабахе". 37-летний Рейна в нынешнем сезоне сыграл всего в 1 матче, так как основным вратарем "Милана" является Джанлуиджи Доннарумма.
"СЭ"
Бегович может перейти в "Милан"
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