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Бегович может перейти в "Милан"

Голкипер "Борнмута" Асмир Бегович может продолжить карьеру в "Милане".

32-летний босниец является основным претендентом на роль второго номера итальянской команды, если Пепе Рейна все же уйдет в "Астон Виллу", сообщает в Twitter журналист The Guardian Фабрицио Романо.

Бегович первую половину сезон провел на правах аренды в "Карабахе". 37-летний Рейна в нынешнем сезоне сыграл всего в 1 матче, так как основным вратарем "Милана" является Джанлуиджи Доннарумма.

"СЭ"


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Теги: Бегович Борнмут АПЛ Милан Серия А
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