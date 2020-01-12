Агуэро оформил 12-й хет-трик в АПЛ и установил рекорд, обойдя Ширера

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро установил рекорд английской Премьер-Лиги по количеству хет-триков, информирует Sky Sports.Аргентинец забил три гола в ворота "Астон Виллы" (6:1) и таким образом оформил 12-й хет-трик в АПЛ, побив рекорд Алана Ширера, у которого 11 таких достижений.9 раз три мяча за игру забивал Робби Фаулер, по 8 раз — Тьерри Анри, Гарри Кейн и Майкл Оуэн.Также сегодня аргентинский форвард стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров со 177 мячами, опередив бывшего нападающего "Арсенала" Тьерри Анри (175 голов).