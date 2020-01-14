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Агуэро сам решит, когда уйдёт из "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" позволит нападающему Серхио Агуэро самому решить, когда футболист сможет покинуть клуб. Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает источник, руководство английского клуба не собирается оказывать давление на форварда, и благодаря своим достижениям в клубе аргентинец сможет покинуть клуб, когда сам изъявит такое желание. Однако сейчас аргентинец остаётся центральной фигурой в "Манчестер Сити".

Ранее была информация, что Агуэро после истечения своего контракта с английским клубом хочет вернуться в "Индепендьенте", в котором начинал свою профессиональную карьеру. В качестве замены аргентинцу "Манчестер Сити" рассматривает кандидатуры нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна и форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Напомним, контракт Серхио Агуэро с действующими чемпионами Англии рассчитан до лета следующего года.

"Чемпионат"


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Теги: Агуэро Манчестер Сити АПЛ
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