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В Италии сообщили о том, что "МЮ" договорился с "Наполи" о трансфере Кулибали

Защитник "Наполи" и сборной Сенегала Калиду Кулибали по окончании сезона станет игроком "Манчестер Юнайтед". Итальянский журналист Фабио Сантини рассказал Areanapoli о том, что клубы уже договорились о будущем трансфере.

"Наполи» продаст Кулибали в "Манчестер Юнайтед" за 70-75 миллионов евро. Похоже, что все уже согласовано. Разумеется, сделка будет закрыта в июне, точно не в зимнее трансферное окно", — сказал Сантини.

Кулибали 28 лет, 20 июня исполнится 29. Он связан контрактом с "Наполи" до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает сенегальца в 75 млн евро.

Sport24.ru


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Теги: Кулибали Манчестер Юнайтед Наполи Серия А АПЛ
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