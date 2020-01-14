В Италии сообщили о том, что "МЮ" договорился с "Наполи" о трансфере Кулибали

Защитник "Наполи" и сборной Сенегала Калиду Кулибали по окончании сезона станет игроком "Манчестер Юнайтед". Итальянский журналист Фабио Сантини рассказал Areanapoli о том, что клубы уже договорились о будущем трансфере."Наполи» продаст Кулибали в "Манчестер Юнайтед" за 70-75 миллионов евро. Похоже, что все уже согласовано. Разумеется, сделка будет закрыта в июне, точно не в зимнее трансферное окно", — сказал Сантини.Кулибали 28 лет, 20 июня исполнится 29. Он связан контрактом с "Наполи" до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает сенегальца в 75 млн евро.