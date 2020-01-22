"Манчестер Юнайтед" заплатит за Бруну Фернандеша 55 млн евро

"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток приобрести полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. Об этом пишет португальская газета A Bola.



Фото: 123ru.net

Сообщается, что английский клуб сделал "Спортингу" предложение в размере 55 миллионов евро.



Ранее журналист Николо Скира сообщил, что игрок близок к переходу в "МЮ", а сам клуб заплатит за португальца 60 миллионов евро.



В нынешнем сезоне Фернандеш провел в чемпионате Португалии 25 матчей, забил 15 голов и отдал 13 голевых передач.