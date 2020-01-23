Нападающий "Бернли" Вуд заявил, что "Олд Траффорд" больше не пугает

Крис Вуд признался после победы над "Манчестер Юнайтед", что манкунианцы уже не те.



Напомним, в рамках 24-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" проиграл дома "Бернли". На "Олд Траффорд" "Бернли" не побеждал с 1962 года.



- Не думаю, что теперь «Олд Траффорд» пугает.



Сегодня мы приехали сюда с должным менталитетом, чтобы полностью выкладываться, атаковать и сражаться изо все сил, - заявил Вуд.



Напомним, "МЮ" после 24-х туров находится на пятой строчке АПЛ.

