Мозес перешел в "Интер" на правах аренды

Полузащитник лондонского "Челси" Виктор Мозес продолжит карьеру в миланском "Интере".



В новом клубе 29-летний нигириец будет выступать под 11-м номером.



Срок аренды не уточняется. Сообщается, что в соглашение включена опция выкупа игрока.



Мозес хорошо знаком главному тренеру миланцев Антонио Конте по совместной работе в "Челси".



За время выступления в "Челси" это уже шестая аренда Мозеса. В первой половине сезона Мозес провел 6 матчей за "Фенербахче" (1 гол, 1 голевая передача).