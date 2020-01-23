Полузащитник лондонского "Челси" Виктор Мозес продолжит карьеру в миланском "Интере".
В новом клубе 29-летний нигириец будет выступать под 11-м номером.
Срок аренды не уточняется. Сообщается, что в соглашение включена опция выкупа игрока.
Мозес хорошо знаком главному тренеру миланцев Антонио Конте по совместной работе в "Челси".
За время выступления в "Челси" это уже шестая аренда Мозеса. В первой половине сезона Мозес провел 6 матчей за "Фенербахче" (1 гол, 1 голевая передача).
Мозес перешел в "Интер" на правах аренды
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