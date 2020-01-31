"РБ Лейпциг" арендовал защитника "Манчестер Сити" Анхелиньо

"РБ Лейпциг" арендовал защитника "Манчестер Сити" Анхелиньо. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.



Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона.



Анхелиньо в нынешнем сезоне провел за "Ман Сити" 13 матчей и отдал 2 результативные передачи.



"Лейпциг" занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 40 очков в 19-ти матчах. "Манчестер Сити" в чемпионате Англии находится на втором месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 19 очков.