"Эвертон" выиграл у "Уотфорда", забив в меньшинстве на 93-й минуте

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Эвертон" одержал победу над "Уотфордом". Встреча завершилась со счетом 3:2.



Отметим, что хозяева вели в счете 2:0 уже к 42-й минуте. Отличились Адам Масина и Роберто Перейра. После чего дубль оформил защитника "Эвертона" Йерри Мина - 2:2. На 71-й минуте полузащитник "ирисок" Фабиан Делф получил красную карточку. Уже в компенсированное время Тео Уолкотт вырвал победу для своей команды - 3:2.



Чемпионат Англии



25 тур



Уотфорд – Эвертон 2:3



Голы: Мазина, 10, Перейра, 42 - Мина, 45+1, 45+4, Уолкотт, 90+1



"Уотфорд": Фостер, Кэткарт, Кабаселе, Мариаппа, Мазина, Дукуре, Чалоба (Уэлбек, 57), Капу, Перейра (Саксесс, 75), Дини, Деулофеу (Пуззетто, 82).



"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Динь, Сидибе, Мина, Ивоби (Мойзе Кин, 65), Делф, Уолкотт, Сигурдссон (Шнейдерлин, 67), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Майкл Кин, 73).



Предупреждения: Делф, 58, Масина, 68, Саксесс, 78, Мина, 84, Холгейт, 86.



Удаление: Делф, 71.

