"Бавария" не может согласовать контракт с Сане

Как сообщает в своем твиттере журналист Флориан Плеттенберг, трансфер полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане в "Баварию" может сорваться.



Фото: zimbio.com

Отмечается, что немецкий клуб не может договориться о контракте с самим игроком.



Напомним, "Бавария" хотела приобрести 24-летнего футболиста сборной Германии летом 2019 года, однако из-за травмы игрока переговоры были прерваны. Мюнхенцы были готовы заплатить за Сане более 100 миллионов евро.



На прошлой неделе стало известно, что Сане вернулся к тренировкам в общей группе.