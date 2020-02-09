Онана заменит в "Челси" Аррисабалагу

Вратарь амстердамского "Аякса" Андре Онана летом станет новым игроком лондонского "Челси", сообщает Voetball Nieuws.

Источник: Reuters

23-летний камерунец имел предложения от "ПСЖ", "Тоттенхэма" и "Барселону", где он начинал карьеру, но он выбрал вариант с "аристократами".



Сообщается, что наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард недоволен игрой нынешнего стража ворот Кепы Аррисабалаги, которого клуб выкупил у "Атлетико" летом 2018 года за 80 млн евро. Испанец стал самым дорогим вратарем в истории, но при этом имеет один из худших показателей отраженных ударов в Премьер-лиге.



Трансфер Онаны должен обойтись "синим" в 40 млн евро. В прошлом году вратарь вместе с "Аяксом" дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.