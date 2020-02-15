Чемпионат Англии
26 тур
Саутгемптон – Бёрнли 1:2
Гол: Ингс, 18 - Вествуд, 2, Выдра, 60
Саутгемптон: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Стивенс, Уолкер-Питерс (Обафеми, 73), Буфаль (Дженепо, 39), Армстронг, Хёйбьерг, Уорд-Праус, Ингс, Лонг (Адамс, 86)
Бёрнли: Поуп, Тарковски, Бардсли, Тейлор, Ми, Корк, Вествуд, Хендрик, Вуд (Выдру, 22), Макнил, Родригес
Предупреждения: Вестергор, 17, Хендрик, 26, Ми, 44, Обафеми, 88
"Бернли" в гостях переиграл "Саутгемптон"
В матче 26-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" дома проиграл "Бернли". Встреча завершилась со счетом 1:2.
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