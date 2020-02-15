Как сообщает Sportmediaset, в ближайшее время Массимилиано Аллегри возглавит "красных дьяволов".
Ранее появлялась информация, что у Аллегри есть предварительная договоренность с английским топ-клубом.
Помимо "МЮ" на Аллегри претендует "ПСЖ", который может уволить Томаса Тухеля, если он провалится в ЛЧ.
Аллегри находится без работы с мая 2019-го года, подав в отставку из туринского "Ювентуса". С туринским клубом 52-летний специалист выиграл подряд пять титулов чемпиона Италии, 4 кубка страны и 2 Суперкубка.
В АПЛ 2019/2020 "Манчестер Юнайтед" занимает девятое место, набрав 35 очков.
Аллегри может возглавить "Манчестер Юнайтед"
Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может сменить Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Фото: ФК "Ювентус"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!