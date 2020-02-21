Как сообщает Sport.es, в каталонском клубе хотят приобрести 23-летнего голкипера для конкуренции Марку-Андре тер Штегену.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к вратарю со стороны лондонского "Челси", ищущего замену Кепе Аррисабалаге.
Отметим, что Онана является выпускником академии "Барселоны".
В нынешнем сезоне Андре Онана провел 34 матча за "Аякс" во всех турнирах и в 15 встречах отыграл на ноль. Контракт камерунца с "Аяксом" рассчитан до 2022-го года.
"Барселона" и "Челси" ведут борьбу за голкипера "Аякса"
Камерунский вратарь амстердамского "Аякса" Андре Онана стал объектом интереса "Барселоны".
Фото: Reuters
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