Джеррард рассказал, может ли он возглавить "Ливерпуль"

Главный тренер шотландского "Рейнджерс" Стивен Джеррард оценил свои перспективы возглавить "Ливерпуль".
Фото: EPA
"Если мне представится шанс возглавить "Ливерпуль", хочу быть подготовлен наилучшим образом. Нельзя распланировать всё сезон за сезоном. Через месяц всё может измениться, ты можешь остаться без работы. Прекрасно осознаю, что самое важное — быть готовым достаточно хорошо для этой работы. Владельцы должны думать, что ты правильный человек для клуба. Подхожу ли я на эту работу в "Ливерпуле" прямо сейчас? Возможно, нет", — цитирует Джеррарда Goal.com.

Стивен Джеррард возглавляет "Рейнджерс" с 2018-го года. Ранее он работал тренером в академии "Ливерпуля". Под его руководством команда в нынешнем сезоне идет на втором месте в чемпионате Шотландии, отставая от лидирующего "Селтика" на 10 очков.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Джеррард станет преемником нынешнего главного тренера "красных" Юргена Клоппа.

В этом сезоне "Ливерпуль" лидирует в АПЛ с 22-х очковым отрывом от ближайшего преследователя в лице "Манчестер Сити".


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Теги: Джеррард АПЛ Ливерпуль Рейнджерс
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