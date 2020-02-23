Андре Гомеш впервые за 4 месяца вышел на поле. У него был перелом голеностопа

"Эвертон" в матче 27-го тура чемпионата Англии проиграл "Арсеналу". Встреча завершилась со счетом 2:3.

Полузащитник "ирисок" Андре Гомеш появился на поле на 59-й минуте, заменив Моргана Шнейдерлина. Эта встреча стала для него первой за четыре месяца. Осенью в матче с "Тоттенхэмом" португалец получил перелом голеностопа после столкновения с Сон Хын Мином.

Гомеш выступает за "Эвертон" с лета 2018 года, перейдя из "Барселоны".


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Теги: Гомеш Эвертон Арсенал АПЛ
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