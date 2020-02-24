Погба: в "Ман Юнайтед" не хотят, чтобы "Ливерпуль" выигрывал АПЛ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал лидерство "Ливерпуля" в турнирной таблице АПЛ.

Фото: Global Look Press

"Они настолько всех опережают. В нынешнем сезоне они не проиграли ни одного матча в чемпионате. Они уже одной рукой держат кубок АПЛ.



Как игрок "Манчестер Юнайтед", учитывая соперничество между нами, мы не хотим, чтобы они выиграли титул. Мы не хотим, чтобы победил кто-либо еще, кроме нас. Но как любитель футбола и уважительный игрок команды-соперника я должен сказать, что они заслуживают того, чтобы находиться там, где они находятся сейчас", — приводит слова Погба ESPN.



В матче 27-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:2 и сохранил 22-очковый отрыв от ближайшего преследователя в лице "Манчестер Сити".



У "красных" 79 очков в таблице АПЛ. Для чемпионства подопечным Юргена Клоппа необходимо выиграть ближайшие 4 матча.



"Манчестер Юнайтед" идёт на пятом месте, набрав 41 очков. Отрыв от "Ливерпуля" - 38 очков.