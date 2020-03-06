72-летний Ходжсон продлил контракт с "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" продлил контракт с главным тренером Роем Ходжсоном, сообщает официальный сайт английского клуба.

Фото: ФК "Кристал Пэлас"

Новое соглашение лондонского клуба с 72-летним специалистом рассчитано до конца сезона 2020/2021.



Рой Ходжсон стоит у руля "Кристал Пэлас" с 2017-го года. Ранее тренер работал в английских "Вест Бромвиче", "Ливерпуле", Фулхэме" и многих других зарубежных клубах.



На уровне сборных Ходжсон тренировал команды Англии, Швейцарии, Финляндии и ОАЭ.



В АПЛ 2019/2020 "Кристал Пэлас" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков.