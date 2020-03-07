Агуэро может покинуть "Манчестер Сити", если дисквалификация клуба из еврокубков не будет отменена

"Манчестер Сити" отпустит нападающего Серхио Агуэро в другой клуб, если апелляция клуба по поводу дисквалификации из Лиги чемпионов на ближайшие два сезона не будет удовлетворена.



Напомним, УЕФА дисквалифицировал и оштрафовал "Сити" из-за нарушения правил финансового fair-play.



Руководство английского клуба хочет сохранить нынешний состав, но будет готово отпустить некоторых игроков.



Агуэро перешел в "Ман Сити" из "Атлетико" в 2011 году.